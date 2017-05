Diversão à vontade para os pequenos na III Bienal do Livro do Agreste

Brincadeira, música, filmes e histórias, muitas histórias, fazem parte da maratona da III Bienal do Livro do Agreste que acontece até este domingo (21), das 9h às 21h, na Praça Mestre Dominguinhos, em Garanhuns. O evento está recheado de atrações gratuitas para a garotada, para entreter os pequenos e, principalmente, despertar o interesse na leitura.

Uma das apresentações mais aguardadas é o show com Tio Bruninho, marcado para a tarde do sábado (20), às 14h. Reconhecido como um dos maiores compositores de música infantil de Pernambuco, Bruno César já tem 4CDS e 2 DVDS lançados e promete fazer a alegria da garotada. “Unimos em nosso repertório composições próprias, mas também incluímos canções da cultura popular”, explica Tio Bruninho.

Vários autores infantis vêm prestigiar a III Bienal do Livro do Agreste. Entre eles, o bodocoense Cícero Belmar, que recentemente foi eleito para a Academia Pernambucana de Letras. No sábado (20), às 16h30, Cícero lança os livros O Presente de Júlia e Sem Pé Nem Cabeça e bate um papo sobre as obras como parte da palestra Quebrando preconceitos contra a literatura infantil.

Na publicação O Presente de Júlia, Belmar conta uma história comovente de carinho e solidariedade entre uma criança e um animal. Já em Sem Pé nem Cabeça, o escritor apresenta um conto muito curioso, sobre dois animais de estimação.

Ainda no sábado, o escritor Josué Limeira autografa O Pequeno Príncipe em Cordel. Utilizando a linguagem de cordel, a obra é uma releitura do original de Saint-Exupéry. Através de versos e rimas, o autor relata as aventuras do Pequeno Príncipe em busca do verdadeiro valor da amizade. O autor aproveita a ocasião e lança também Dona Boca e a Revolta dos Corpos.

Diariamente, as crianças também poderão conferir apresentações das escolas municipais de Garanhuns, que levarão trabalhos realizados em sala de aula para o palco da Bienal. “É uma ótima oportunidade para os alunos transporem os muros das escolas e mostrarem seus trabalhos para o grande público”, afirmou o diretor de Feiras da Andelivros, Alventino Lima.

Também na programação diária, o projeto Uma Visita Muito Especial exibirá filme para a garotada, que, na sequência, participarão de atividades recreativas e visitarão a feira acompanhadas pela equipe da Editora Paulus.

No domingo, o grupo de teatro de bonecos da Escola Santa Joana D’Arc abre a programação, que contará ainda com da roda de leitura de autores pernambucanos comandada pela professora Yale Feitosa.

Serviço

III Bienal do Livro do Agreste

Data: 17 a 21 de maio

Horário: das 9h às 21h

Local: Praça Mestre Dominguinhos

da Assessoria