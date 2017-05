Divulgada programação do Polo Juarez Santiago

O São João de Caruaru oferece atrações para diversos públicos, tanto na área urbana como na zona rural. A festa será espalhada pela cidade em 17 polos de animação. Quem preferir aproveitar as festas em um ambiente mais calmo poderá viver essa experiência em um dos quatro polos espalhados pela Estação Ferroviária. O espaço reservado para as famílias terá o Polo do Repente, o Polo das Quadrilhas, a Casa do Forró e o Polo Juarez Santiago. Além das apresentações musicais, a estação contará com uma quermesse, feira de artesanato e oito restaurantes, que oferecerão comidas juninas e até algumas importadas de outros povos.

O Polo Juarez Santiago valorizará os artistas da terra, com apresentações de 3 a 29 de junho. O espaço unirá diversas manifestações culturais, com shows de trios de forró pé de serra, bandas de forró estilizado, orquestras e bandas de pífanos.

Entre as atrações que irão se apresentar no polo, estão Sebastião Silva, Pedrinho do Acordeon, Orquestra Berimbau, Trio Buscapé, Trio Santa Rosa, Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças, Forró Rabeca Brasil, Leão do Norte, Thayze Luck, Banda Lendas da Paixão e Balaio de Gato. Os shows irão começar, sempre, às 20h.

O polo homenageia o cantor e compositor Juarez Santiago, que morreu aos 68 anos, em 2011. O artista nasceu em São João, em 1943, quando a cidade era distrito de Garanhuns, no Agreste. Juarez se mudou para Caruaru em 1949 e viveu toda a vida na cidade, que lhe concedeu o título de cidadão honorário em 2003. Ele foi, ainda, homenageado no São João de 2008.

Várias canções escritas por Juarez foram gravadas por outros artistas, como “Morena Bela”, imortalizada na voz de Jackson do Pandeiro, e “A emenda”, gravada pelo Trio Nordestino e regravada por diversos artistas. Juarez fez, durante muitos anos, uma parceria com o cantor e compositor caruaruense Azulão, com quem gravou a música “Rua Preta”.

Confira a programação do Polo Juarez Santiago:

Sábado – 3 de junho

Trio Zezé e Zezita

Sebastião Silva

Trio Forrozando de Ouro

Sebastião Silva

Domingo – 4 de junho

Trio Labareda

Forró de Rabeca Brasil

Trio Coroado

Quarta-feira – 7 de junho

Trio São João

Quinta-feira – 8 de junho

Trio Panorama

Baião de Todos

Sexta-feira – 9 de junho

Trio Alternativo do Forró

Pedrinho do Acordeon

Trio Forró da Gota

Trio Vitalino

Sábado – 10 de junho

Trio Expressinho do Forró

Orquestra de Berimbau

Trio Remelexo

Trio Coroado

Domingo – 11 de junho

Trio Zezé e Zezita

Trio Buscapé

Segunda-feira – 12 de junho

Trio Cultural

Trio Floresta

Quarta-feira – 14 de junho

Trio Panorama

Sexta-feira – 16 de junho

Trio Santa Rosa

Trio Regional

Trio Café com Leite

Sábado – 17 de junho

Trio São José

Trio Erivaldo Silva

Trio Fole de Ouro

Trio Asa Branca

Domingo – 18 de junho

Banda de Pífano Nossa Senhora das Graças

Trio Vai Hoje

Quarta-feira – 21 de junho

Trio Vai Hoje

Quinta-feira – 22 de junho

Banda de Pífano Arrasta Pífe

Trio Boa Sorte

Trio Café com Leite

Sexta-feira – 23 de junho

Trio São João

Trio São José

Leão do Norte

Sábado – 24 de julho

Lucas do Acordeon

Trio Preto do Leite

Trio Naldo Lima

Trio Cultural

Domingo – 25 de junho

Trio Remelexo

Balaio de Gato

Quarta-feira – 28 de junho

Trio Brilho da Terra

Trio Carrapicho

Trio Regional

Banda Lendas da Paixão

Quinta-feira – 29 de junho

Trio Café com Amor

Trio Chamego Bom

Trio Joseildo Silva

Trio Forrozaga

da Assessoria