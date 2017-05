InscriÃ§Ãµes abertas para o Camarote da Acessibilidade do SÃ£o JoÃ£o de Caruaru

Abertas as inscrições, a partir de hoje (29), para os interessados em aproveitar o São João no Camarote da Acessibilidade de Caruaru. O espaço é destinado à idosos e pessoas com deficiência e seus respectivos acompanhantes, de forma gratuita, durante os festejos do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, que acontecem entre os dias 03 a 29 de junho. A ação será realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através da Coordenadoria de Promoção das Pessoas com Deficiências.

Os interessados devem fazer o agendamento prévio com o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência (CAPD), através do 0800-281-3344 ou 3701-1885. No caso específico das pessoas surdas, os interessados devem se inscrever através do e-mail capscapd@hotmail.com. O agendamento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Serão ofertadas 40 vagas por noite.

No ato da inscrição deverá ser informando o nome completo do interessado, idade, número do RG ou CPF, tipo de deficiência, município onde reside e dia que deseja participar do Camarote, tanto para a pessoa com deficiência quanto para o acompanhante. O Camarote da Acessibilidade de Caruaru conta com recursos como rampa, corrimão, piso tátil, plataforma elevatória, sala de cateterismo e banheiro químico adaptado. Esta ação conta com o apoio da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru.