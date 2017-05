Divulgada a programação do Polo Azulão

Todos os ritmos têm espaço no São João de Caruaru. Para atender aos amantes da Música Popular Brasileira, a Fundação de Cultura e Turismo deslocou o Polo Azulão para a Avenida Rui Barbosa. Com espaço maior, o polo receberá artistas de diversas vertentes musicais, que se apresentarão a partir do dia 9, sempre às 20h.

O Polo Azulão funcionará às sextas-feiras e aos sábados, além da quinta-feira (22) e da sexta-feira (23), véspera de São João. O espaço é uma das ações da Fundação para descentralizar o São João e trazer mais diversidade cultural para a festa. O palco receberá Lenine, Eddie, Junio Barreto, Chico César, Siba, Almério, Devotos, Orquestra Contemporânea de Olinda, Rosário Apressado e Cara de Doido.

Segundo Leonardo Salazar, vice-presidente da Fundação de Cultura e Turismo, o polo será dedicado às pessoas que preferem outros ritmos musicais, além do forró. “A ideia é ter um espaço que passeie por vários ritmos. Nós trouxemos diversos artistas com propostas diferentes, desde rock até manguebeat, passando por MPB e música alternativa”, explica.

Nesse polo, 75% da programação foi preenchida com artistas de Caruaru e 83% dos artistas foram contratados por meio do edital lançado pela Fundação no mês de abril. O espaço também receberá shows dos artistas locais: Riá Oliveira, Pablo Patriota, Tony Maciel, Gabi da Pele Preta, Rogéria, Erisson Porto, Banda Dama do Rei, entre outros. A programação do polo termina às 2h.

Confira a programação completa do Polo Azulão:

Sexta-feira – 9 de junho

20h – Casas Populares da BR-232

21h – Chris Mendes

22h – Isabela Moraes

23h – Riá Oliveira

0h – Colibri Brasil

Sábado – 10 de junho

20h – 70mg

21h – Pablo Patriota

22h – Banda Dama do Rei

23h – Banda Sombra dos Anjos

0h – Almério

Sexta-feira – 16 de Junho

20h – Banda Hey John

21h – Tony Maciel

22h – Casa Prima

23h – Banda de Rodagem

0h – Rosário Apressado

Sábado – 17 de junho

20h – Kinto Karma

21h – Banda Vimana

22h – Casa de Ouro

23h – Mamulengos

0h – Eddie

Quinta-feira – 22 de junho

20h – Cara de Doido

21h – Banda Old Pack

22h – Psych Acid

23h – Banda Alkymenia

0h – Devotos

Sexta-feira – 23 de junho

20h – Nika Macedo

21h – Yngrid Bitencourt

22h – Thera Blue

23h – BandaVoou

0h – Junio Barreto

Sábado – 24 de junho

20h – Maria da Paz

21h – Rogéria

22h – Mozart Vieira

23h – Lenine

0h – Banda Zé do Estado

Domingo – 25 de junho

20h – Joanatan Richard

21h30 – Erisson Porto

22h 30 – Orquestra Contemporânea de Olinda

0h – Chico César e Siba

da Assessoria