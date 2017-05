Programação do Festival de Comidas Gigantes é divulgada em Caruaru

A programação do “Festival de Comidas Gigantes” começou no sábado (27) e segue até o dia 15 de julho em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Este ano, o festival conta com 28 comidas gigantes, que serão realizadas em vários bairros e na zona rural do município.

O “Maior Cozido de Milho do Mundo servido com manteiga” abriu a festa no bairro Petrópolis às 18h, e contará com shows. Segundo a organização, este ano o preparo do alimento será feito com 1,5 mil espigas de milho e 22 litros de manteiga.

O tradicional “Maior Cuscuz do Mundo” acontece no dia 11 de junho, no Alto do Moura. A festa começa com a Caminhada do Forró, que terá concentração às 13h, na entrada da Vila do Aeroporto. O “Bolo de Pé de Moleque Gigante”, que já tem 20 anos de tradição, será realizado no dia 16 de junho, no bairro das Rendeiras.

A “Canjica Gigante” encerra a festividade gastronômica no dia 15 de julho, na Vila Peladas, zona rural de Caruaru. Este ano, a comida completa 18 anos.

PROGRAMAÇÃO COMIDAS GIGANTES

Maior Cozido de Milho do Mundo servido com manteiga

Data: 27 de maio

Horário: 18h

Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, bairro Petrópolis.

Maior Chocolate Quente do Mundo

Data: 3 de junho

Horário: 19h

Endereço: Bairro São João da Escócia

Maior Caldinho do Mundo

Data: 4 de junho

Horário: 16h

Endereço: Academia das Cidades, bairro São João da Escócia.

Tareco e Mariola

Data: 4 de junho

Horário: 14h

Endereço: bairro Vassoural.

Maior Quentão do Mundo

Data: 10 de junho

Horário: 19h

Endereço: Rua Emília Maria dos Santos, bairro Agamenon Magalhães.

Caminhada do Forró com o Maior Cuscuz do Mundo

Data: 11 de junho

Horário: 13h

Endereço: concentração na entrada da Vila do Aeroporto, seguindo para o Alto do Moura.

Bolo de Milho Gigante

Data: 14 de junho

Horário: 19h

Endereço: Rua Barão de Itamaracá, bairro Indianópolis.

Maior Dobradinha do Mundo

Data: 15 de junho

Horário: 18h

Endereço: Rua Francisco Amorim de Souza, bairro Indianópolis.

Maior Pé de Moleque do Mundo

Data: 16 de junho

Horário: 16h

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, bairro das Rendeiras.

Arraial do Pão Doce

Data: 16 de junho

Horário: 18h

Endereço: Rua Capitão Nilo Ferreira da Costa, bairro do Salgado.

Festa da Polenta Gigante

Data: 16 de junho

Horário: 18h

Endereço: Avenida São José, bairro São Francisco.

Tapioca Gigante

Data:17 de junho

Horário: 19h

Endereço: bairro das Rendeiras.

Bolo de Rolo Gigante

Data: 17 de junho

Horário: 18h

Endereço: Rua Barão de Caruaru, bairro do Salgado.

Festa da Macaxeira Gigante

Data: 18 de junho

Horário: 13h

Endereço: Rua Inocêncio Amorim de Souza, na Vila Campos, Distrito Industrial.

Maior Assado de Milho

Data: 18 de junho

Horário: 18h

Endereço: Rua Coelho Neto, bairro Santa Rosa.

Maior Pipoca do Mundo

Data: 25 de junho

Horário: 19h

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, bairro das Rendeiras.

Maior Bolo de Saia

Data: 22 de junho

Horário: 18h

Maior Broa do Mundo

Data: 24 de junho

Horário: 20h

Endereço: Rua Antônio Menino, bairro Divinópolis.

Maior Arroz Doce do Planeta

Data: 24 de junho

Horário: 16h

Endereço: Pátio da Feira, bairro Vila Kennedy.

Maior Cozido de Milho do Mundo

Data: 25 de junho

Horário: 14h

Endereço: Rua Capitão Dé, bairro Santa Rosa.

Maior Bolo de Mcaxeira do Mundo

Data: 18 de junho

Horário: 19h

Endereço: Vila Campos, Distrito Industrial.

Salgadinho Gigante

Data: 28 de junho

Horário: 19h

Endereço: Rua Doutor Pedro Estáuquio Vieira, bairro do Salgado.

Festival do Milho

Data: 28 de junho

Horário: 17h

Endereço: principal rua da Vila Muricí.

Festa do Munguzá

Data: 29 de junho

Horário: 12h

Endereço: Praça 14 de Julho, no centro da cidade.

Maior 40 com Galinha do Mundo

Data: 29 de junho

Horário: 14h

Endereço: bairro Santa Rosa.

Maior Xérem com Galinha do Mundo

Data: 02 de junho

Horário: 13h

Endereço: Vila do Rafael, zona rural.

Canjica Gigante

Data: 15 de junho

Endereço: Vila Peladas, zona rural.