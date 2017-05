Raquel Lyra apresenta ações realizadas para diminuir problemas causados pelas chuvas em Caruaru

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda (29), a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, fez um balanço de todas as ações realizadas pelo Comitê de Gerenciamento de Crise, criado exclusivamente para sanar os problemas causados pelas chuvas do último fim de semana na cidade. Desde a noite do último sábado (27), o Comitê, formado por representantes de todas as secretarias que integram o poder municipal, está nas ruas da cidade, junto com Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil do município, para garantir a integridade e a vida da população. “Desde o domingo de manhã, trabalhamos para devolver a normalidade da cidade, retirando entulhos, desobstruindo vias, canais, riachos, para que as pessoas pudessem entrar e sair, pelo menos, de seus bairros, de suas casas”, explica Raquel.

Após decretar situação de emergência, na noite do último domingo (28), a prefeita reuniu-se com o presidente Michel Temer e o governador do Estado, Paulo Câmara, no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, a fim de conseguir recursos para recompor a cidade. Aprovado pelo governo Federal, o recurso estará disponível para o trabalho de requalificação do município. Para isso, o Comitê vai avaliar e quantificar o que é necessário para a recomposição da normalidade dos serviços oferecidos à população, bem como a restauração das áreas afetadas.

Cerca de dez equipes da Defesa Civil, além de voluntários, continuam nas ruas atendendo às demandas, como auxílio aos municípios que tiveram suas ruas destruídas e estão impedidos de sair de suas residências, além do monitoramento de casas que apresentam riscos aos moradores. “São muitas ocorrências ainda e nossas equipes estão fazendo o possível para atender a todos, principalmente nos bairros mais afetados, que foram Caiucá e João Mota, até por serem os locais onde há mais córregos”, complementa Kléber Aleksander, técnico da Defesa Civil do município.

Mais de 200 ruas foram danificadas; cerca de 20 árvores de grande porte causaram diversas situações de danos nas vias públicas e em veículos estacionados; parte do teto da Casa de Saúde Bom Jesus desabou, comprometendo as cirurgias eletivas; mais de 20 unidades do Programa da Saúde da Família tiveram infiltrações, avarias e alagamentos, entre outros inúmeros problemas.

Dentre as ações já realizadas pela Prefeitura, desde o último domingo, estão a desobstrução de quatro canais; 40 caçambas de lixo/entulho removidas de canais e ruas após a enchente; 240 m3 (ou 360 toneladas) de entulhos removidos; recolhimento de dez árvores caídas; nove postes corrigidos; além da remoção de famílias desabrigadas nos bairros João Mota, Alto da Banana e no Monte Bom Jesus.

Veja o que já foi feito:

04 canais foram desobstruídos;

40 caçambas de lixo/entulho removidos dos Canais e ruas após a enchente;

240 m3 de entulhos (ou 360 toneladas) removidos;

Recolhimento de dez árvores caídas;

Nove postes foram corrigidos;

Retirada de entulhos na passagem molhada da Rua Saldanha da Gama e no viaduto do Bairro Agamenon;

Desobstrução do canal do Antigo Forrozão e de canais no bairro Baraúnas;

Desobstrução de passagem molhada do João Mota;

Limpeza de área inundada no açougue do Parque 18 de Maio e da Rua Baraúnas;

Análise de risco de barragens no Distrito Industrial;

Caminhão para remoção de famílias desabrigadas no Monte Bom Jesus, no bairro João Mota e no Alto da Banana;

Tonéis para arrecadação de alimentos Hall da Prefeitura.

