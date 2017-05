Polo das Quadrilhas terÃ¡ concurso, bacamarteiros e encontro de bois

Grupos de vários estados do Nordeste irão se apresentar no Polo das Quadrilhas do São João de Caruaru. O espaço, localizado na Estação Ferroviária, terá apresentação de grupos de danças, quadrilhas tradicionais e estilizadas, bacamarteiros, encontro de bois e arraial de idosos. O espaço funcionará todos os dias, a partir do sábado (3).

Na abertura dos festejos, cinco quadrilhas e cinco grupos de dança recepcionarão as autoridades, que irão dar a largada oficial dos festejos juninos na estação com o corte da tradicional faixa. A expectativa é que a festa reúna, também, grupos de bacamarteiros, bandas de pífanos e trios pé de serra, além de uma quadrilha com pernas de pau. O evento está marcado para as 20h.

As apresentações no Polo das Quadrilhas ocorrerão às sextas-feiras e aos domingos. Já o Concurso de Quadrilhas será realizado nos sábados 10 (1ª eliminatória), 17 (2ª eliminatória) e 24 de junho (final). A expectativa é que 15 grupos de vários estados do Nordeste participem da competição, com quadrilhas matutas e estilizadas.

O polo terá, ainda, uma programação especial com encontros de várias manifestações culturais. No dia 10 de junho, será realizado o Arraial da 3ª Idade, que reunirá quadrilhas com idosos de várias regiões do estado. O evento é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. O arraial será das 14h às 18h.

No dia 24 de junho, é a vez do Encontro dos Bacamarteiros, que será realizado das 14h às 18h. Grupos de todas as regiões do estado irão se apresentar. A expectativa é que mais de 100 bacamarteiros participem da festa. No dia seguinte, o polo receberá o Encontro de Bois e Similares, de manhã e à tarde. O evento terá a participação de grupos folclóricos das cidades da região.

Os demais dias de festa serão preenchidos por quadrilhas e grupos de danças com alunos das escolas municipais, da área urbana e da zona rural. As apresentações das escolas ocorrerão – pela manhã, a partir das 8h, e à tarde, sempre às 14 – a partir do dia 6 de junho.

