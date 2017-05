São João de Caruaru começa com festa em seis polos

O arraial vai começar. O clima de São João está espalhado pelas ruas e já contagiou os caruaruenses. A estrutura da festa está toda montada e pronta para receber quem vier aproveitar o Maior e Melhor São João do Mundo, que começa neste sábado (3). Este ano, serão 17 polos de animação distribuídos na cidade e na zona rural.

O São João de Caruaru de 2017 terá mais de 400 apresentações. Para a prefeita Raquel Lyra, será uma festa como a população nunca viu. “Um São João descentralizado, para todos os públicos, que contempla várias manifestações culturais e foi feito para quem tá na zona rural, nos polos dos bairros ou nos maiores polos de entretenimento curtir igualmente, valorizando tanto os artistas da terra como os artistas nacionais”, garante.

O forró começa logo cedo no Polo Alto do Moura. Em um palco montado na Avenida Mestre Vitalino, haverá shows de Douglas Leon, Banda Topázil, André Lins e Lucas Medeiros. A programação começa às 10h. Além da música e dos trios pé de serra nos restaurantes, os visitantes poderão conhecer a Casa Museu Mestre Vitalino e o Memorial Mestre Galdino, que abrirão durante todo o dia.

À noite, a festa chega aos outros polos. A abertura oficial do São João será realizada pela prefeita Raquel Lyra e pelo presidente da Fundação de Cultura, Lúcio Omena, às 18h, na Estação Ferroviária. Na cerimônia, haverá apresentação de quadrilhas, grupos de dança, trios pé de serra e bacamarteiros, além da participação de autoridades. Em seguida, começam as apresentações no Polo das Quadrilhas.

Para os amantes da poesia, o destino certo é o Polo do Repente. Neste sábado, às 18h30, apresentam-se os repentistas Severino Feitosa e Severino Leonel, além do declamador Espingarda do Cordel. No Polo Juarez Santiago, que também funciona na estação, a animação será feita por Trio Zezé e Zezita, Trio Baú dos 8 baixos, Trio Forrozando de Ouro e Sebastião Silva.

A festa rola solta, também, no Polo Forró do Candeeiro. A partir das 20h, sobem ao palco Trio Boa Sorte, Wellington Caruaru, Banda Garotos do Forró e Regis Pietro, que já foi homenageado no São João.

Quem abrirá a noite de shows, no Pátio do Forró, será o Maestro Mozart Vieira e a Orquestra de Pífanos de Caruaru. A festa começa às 20h. Em seguida, sobe ao palco a paraibana Elba Ramalho, que trará um repertório especial para a capital do Forró. Na sequência, se apresentam os meninos da Banda Fulô de Mandacaru. Para fechar a noite, o retorno de Alcymar Monteiro, distante dos festejos juninos há quatro anos. Os shows no pátio terminam às 3h.

No domingo (4), o arrastapé tem início, às dez da manhã, no Polo Alto do Moura, com apresentação da Banda de Pífanos Cultural de Caruaru, Elida, Banda Pingo D’Água, Rodrigo Raposo e Forró Topado. Para quem gosta de poesia, a partir das 17h, na Estação Ferroviária, o Polo do Repente tem apresentações com os repentistas João Lourenço e Rogério Menezes e o declamador Raudênio Lima. Também na Estação, às 20h, no Polo das Quadrilhas, apresentam-se grupos de danças, quadrilhas tradicionais e estilizadas. Para quem busca um espaço mais tranquilo para dançar forró, a pedida é o Polo Juarez Santiago, que reunirá diversas manifestações culturais, com shows de trios de forró pé de serra, bandas de forró estilizado, orquestras e bandas de pífanos. Neste domingo, a partir das 20h, apresentam-se Trio Labareda, Forró de Rabeca Brasil e Trio Coroado.

A noite também será de muita animação e forró, no Polo do Candeeiro, localizado no Parque de Eventos Luiz Gonzaga. A partir das 20h, sobem ao palco Trio Chamego Bom, Forró Capital Nordestina e Banda Forró Cigano. Já no palco do Pátio do Forró, também a partir das 20h, apresentam-se a cantora Joana Angélica, uma das homenageadas do São João deste ano, a banda Saia Rodada, o cantor Jorge de Altinho e a banda Aviões do Forró, que se apresentará pela primeira vez em Caruaru sem a cantora Solange Almeida, que agora segue carreira solo.

PROGRAMAÇÃO FIM DE SEMANA

SÁBADO (3 DE JUNHO)

ALTO DO MOURA

10h – Trio Tabajara

12h – Trio Forrozaga

14h – Banda Contemporânea de Pífanos

15h15 – Savinho do Acordeon

16h30 – George Silva

POLO DO REPENTE

17h – Reginaldo Feitosa e Luciano Leonel

18h – Espingarda do Cordel

POLO JUAREZ SANTIAGO

20h – Trio Zezé e Zezita

21h30 – Trio Baú dos 8 baixos

22h45 – Trio Forrozando de Ouro

0h – Sebastião Silva

FORRÓ DO CANDEEIRO

20h – Trio Boa Sorte

21h45 – Wellington Caruaru

23h20 – Banda Garotos do Forró

1h – Regis Pietro

PÁTIO DO FORRÓ

20h – Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

21h30 – Elba Ramalho

23h00 – Fulô de Mandacaru

0h30 – Alcymar Monteiro

DOMINGO (4 DE JUNHO)

POLO DO ALTO DO MOURA

10h – Banda de Pífano Cultural de Caruaru

12h – Elida

14h – Banda Pingo D’Água

15h15 – Rodrigo Raposo

16h30 – Forró Topado.

POLO DO REPENTE

17h – João Lourenço x Rogério Menezes (repentista)

18h – Raudenio Lima (declamador)

POLO JUAREZ SANTIAGO

20h- Trio Labareda

Forró de Rabeca Brasil

Trio Coroado

FORRÓ DO CANDEEIRO

20h – Trio Chamego Bom

21h – Forró Capital Nordestina

22h – Naldo Lima

23h – Banda Forró Cigano

PÁTIO DO FORRÓ

20h – Joana Angélica

21h – Saia Rodada

22h – Jorge de Altinho

23h – Aviões do Forró

da Assessoria