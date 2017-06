Abertura oficial do SÃ£o JoÃ£o serÃ¡ na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria Ã s 19h

A abertura oficial do São João de Caruaru 2017 será, neste sábado (3), na Estação Ferroviária. A prefeita Raquel Lyra estará ao lado de autoridades no pórtico de entrada da estação, às 19h. A gestora deve receber a bandeira de São João e cortar a tradicional faixa no pórtico, que simboliza a abertura oficial dos festejos.

Na cerimônia, estarão presentes cinco quadrilhas e cinco grupos de dança, que irão recepcionar as autoridades em um corredor especial. A expectativa é que a festa reúna, também, grupos de bacamarteiros, bandas de pífanos e trios pé de serra, além de uma quadrilha com pernas de pau. Após a cerimônia, as autoridades irão visitar os polos da estação.

A prefeita Raquel Lyra irá, ainda, visitar a estrutura de serviços no Espaço Cultural, como o Juizado do Forró e o Centro de Operações Internas (COI). Raquel irá assistir, também, à apresentação da Orquestra de Pífanos de Caruaru, que será regida pelo maestro Mozart Vieira, e abrirá os shows no Pátio do Forró.

Em seguida, a paraibana Elba Ramalho sobe ao palco do Maior e Melhor São João do Mundo. A terceira atração da noite será a Banda Fulô de Mandacaru. O pátio receberá, também, o retorno de Alcymar Monteiro, que ficou de fora dos festejos juninos nos últimos anos. A festa termina às 3h.

Programação

Alto do Moura (Sábado – 3 de junho)

10h – Trio Tabajara

12h – Trio Forrozaga

14h – Banda Contemporânea de Pífanos

15h15 – Savinho do Acordeon

16h30 – George Silva

Polo do Repente (Sábado – 3 de junho)

17h – Severino Feitosa e Luciano Leonel

18h – Espingarda do Cordel

Polo Juarez Santiago – (Sábado – 3 de junho)

20h – Trio Zezé e Zezita

22h – Trio Baú dos 8 baixos

23h – Trio Forrozando de Ouro

1h – Trio Xexeu

Pátio do Forró (Sábado – 3 de junho)

20h – Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

21h30 – Elba Ramalho

23h00 – Fulô de Mandacaru

0h30 – Alcymar Monteiro

Forró do Candeeiro (Sábado – 3 de junho)

20h – Trio Boa Sorte

21h45 – Wellington Caruaru

23h20 – Banda Garotos do Forró

1h – Banda Régis Pietro

da Assessoria