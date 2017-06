Laura Gomes quer Batalhão Especializado exclusivo para Caruaru

A deputada Laura Gomes apresentou proposta na Assembleia, nesta terça, 31, para que o Batalhão de Polícia Especializada, a ser implantado no segundo semestre, tenha seu funcionamento direcionado exclusivamente para o município de Caruaru, tendo em vista o volume e os índices de criminalidade na maior cidade do interior de Pernambuco, com população superior a 350 mil habitantes.

A deputada indicou que a atenção policial aos demais municípios continuará a ser prestada pelas unidades regionais de segurança pública sediadas em Caruaru, como já acontece. “Não se trata de descobrir um setor para cobrir outro, mas de alocar melhor os recursos e assim diminuir a violência como um todo. Na prática, Caruaru recebe pessoas de diversas comunidades no seu entorno, propensas a cometer crimes, principalmente assaltos. Daí a necessidade de policiamento especializado”, observou a deputada socialista.

O requerimento da deputada foi direcionado ao Governador Paulo Câmara e ao Comandante da Polícia Militar, Coronel Vanildo Neves, na expectativa do atendimento, que trará a Caruaru o aumento do contingente policial nas ruas e o desenvolvimento de atividades preventivas da violência e do combate direto ao tráfico de drogas, à pistolagem, aos assaltos a bancos e às pessoas.

da Assessoria