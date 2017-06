Prefeitura de Caruaru divulga ações e serviços para o São João 2017

TRÂNSITO

DESTRA – A Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes (Destra) irá montar um esquema especial para o período junino, em Caruaru. Algumas ruas serão interditadas parcial ou completamente nos dias de festa. A partir das 17h30 deste sábado serão interditadas:

1. Rua São Vicente de Paula

2. Rua Cleto Campelo

3. Coronel Limeira

4. Rua Júlio de Melo

5. Rua Agnelo Dias

6. Rua Capitão Newton

A Travessa Manoel Surubim será interditada por 24 horas e a praça São Vicente de Paula terá bloqueio permanente.

EXPRESSO DO FORRÓ – A Destra, em parceria com a empresa de ônibus Tabosa e o Caruaru Shopping, vai trazer uma novidade este ano para o São João de Caruaru. Por questões de segurança, e para auxiliar na diminuição do fluxo do trânsito em torno do Pátio de Eventos, os forrozeiros que irão curtir as noites de festas, poderão deixar seus veículos estacionados no Caruaru Shopping. Onde estarão disponíveis dois ônibus personalizados, para realizar o deslocamento das pessoas até o centro da cidade. O Expresso do Forró custará R$ 6,00 (seis reais) com direito a ida e volta. Também serão instaladas 160 placas de sinalização em torno do pátio de eventos e quatro reboques estarão de plantão, para minimizar os transtornos no trânsito nas ruas paralelas a festa.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO: O SAMU também participará da Operação São João, juntamente com a DESTRA, DETRAN, PRF, PM e Corpo de Bombeiros, com o objetivo de conscientizar os motoristas e pilotos de motos sobre as medidas de prevenção de acidentes, obedecendo às leis de trânsito e evitando o uso de bebidas alcoólicas e direção de veículos. A operação fará Blitz com abordagens educativas em vias estratégicas da cidade durante todo o mês de junho.

SEGURANÇA

SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA – O Centro de Comando e Controle Integrado (CCCI) será responsável pela gestão dos serviços durante o evento. Representantes das secretarias de Ordem Pública, Serviço Público, Obras, Desenvolvimento Social, Saúde, Imprensa e Comunicação e Mulher, além da Fundação de Cultura e Turismo, estão presentes no CCCI, que funcionará no Centro de Operações Internas (COI), na Fundação de Cultura e Turismo. O responsável pelo espaço é o secretário de Ordem Pública, o coronel Luiz Aureliano. O CCCI funcionará nos dias de programação do Parque de Eventos Luiz Gonzaga.

POLÍCIA MILITAR – A Polícia Militar terá um efetivo específico para os festejos juninos, que contará com o reforço de 10 viaturas. O planejamento da PM é ter 600 homens trabalhando por noite, nos principais dias de festa. O efetivo da polícia contará com o apoio de homens da Rocam, Cavalaria, Bepi, Tropa de Choque, Ciatur e Gati, além do reforço de PMs da capital. A segurança do São João contará ainda com um Centro Integrado de Comando, que funcionará no Galpão do Espaço Cultura, e uma plataforma de observação, no Polo Azulão, que terá 18 câmeras de segurança.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL – A Secretaria de Defesa Social (SDS) contará com o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM). O esquema de segurança é o mesmo que foi utilizado nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, nos jogos na Arena Pernambuco. O caminhão móvel funcionará como um data center recebendo imagens de 150 câmeras de segurança espalhadas nos polos de animação. Representantes de 12 de órgãos estarão avaliando a situação global de todos os polos, tomando decisões durante o evento, fazendo ajustes e atendendo ocorrências. Segundo o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Defesa Social (SDS), Major João Barros Correia Junior, o CICCM terá a participação de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Destra, Guarda Municipal, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todos os envolvidos terão poder decisório e irão comandar a segurança na festa, com a ajuda das imagens. Este ano, O evento contará com câmeras térmicas, que gravam mesmo no escuro, e câmeras 360º. A Plataforma de Observação Elevada (POE) será instalada no Polo Azulão e contará com imagens de 18 câmeras.

CORPO DE BOMBEIROS – O Corpo de Bombeiros irá atuar na prevenção contra incêndio e pânico, através do Centro de Atividades Técnicas do Agreste 1(CAT/AGRESTE- 1), responsável pelas vistorias das estruturas e estabelecimentos diversos. A cidade contará com um efetivo de mais de 50 homens atuando nos polos de animação, além de combate a incêndio, primeiros socorros e salvamento.

JUIZADO DO FORRÓ

Em sua 9ª edição a parceria do Tribunal de Justiça de Pernambuco com a Asces-Unita e outras instituições jurídicas promove a resolução de conflitos durante a festividade com o Juizado Especial do Forró. As atividades terão início no sábado (03/06), com funcionamento no Espaço Cultural Tancredo Neves (Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga), das 22h às 2h da manhã do dia posterior.

Compõem a equipe que atenderá a população advogados e estudantes do curso de Direito, Juízes, Promotores Públicos e membros da OAB–Caruaru. Eles atuarão em cada um dos nove plantões do órgão. A instalação do serviço judicial visa solucionar denúncias dos turistas e da população de Caruaru no que diz respeito a casos de direito do consumidor e os considerados de menor potencial ofensivo.

SAÚDE

A Secretaria de Saúde de Caruaru está organizando toda equipe e já mobilizou os profissionais de saúde que irá dar suporte aos forrozeiros que frequentarão a festa. Cerca de 357 profissionais estarão trabalhando em sistema de revezamento durante este mês, em todos os polos de animação.

Serão distribuídos mais de 50 mil preservativos e material educativo para prevenção da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis e material impresso explicando aos visitantes da cidade onde poderão procurar atendimento em situações emergenciais.

No Parque de Eventos Luiz Gonzaga, principal polo da festa, a Secretaria montará uma estrutura especial de atendimento em saúde com posto para primeiros socorros, verificação de pressão arterial, além de atendimento médico, prescrição de medicamentos, injeções e oxigenoterapia. Também será disponibilizada uma ambulância para remoção de pacientes que necessitarem de atendimento especializado. O SAMU também terá escalas específicas todos os dias de festa com equipes preparadas para dar suporte básico à vida, nos casos necessários. A Operação São João também montará uma importante ferramenta de emergência: a Sala Vermelha, que estabiliza pacientes graves. No local, há equipamentos de monitoramento cardíaco, ventilador mecânico, material de entubação, oximetria de pulso e desfibrilador para as urgências.

No Polo da Estação Ferroviária será montando um posto de atendimento fixo onde ficará uma equipe de enfermagem realizando o acolhimento dos forrozeiros que necessitarem de atendimento de saúde, caso seja necessário encaminhará o paciente ao posto fixo com maior suporte de médico.

Nos polos do Alto do Moura o esquema de pronto atendimento funcionará aos sábados, domingos e principais dias das festas; uma equipe do SAMU dará suporte operacional, realizando atendimento pré-hospitalar a qualquer urgência e emergência que aconteça no local. Já nos polos São João na Roça, São João nas Ruas, Azulão e nas Comidas Gigantes será encaminhado um carro de apoio e um profissional de enfermagem com kit de materiais de primeiros socorros para realização dos atendimentos. O SAMU ficará ciente dos eventos e que em caso de necessidade será acionado.

As unidades de urgência e emergência, tanto do município quanto do estado, estarão funcionando, como de costume, com equipes de plantão 24h. Caruaru dispõe da UPA do Vassoural, UPA do Salgado, UPA Boa Vista, UPA Rendeiras. Essas unidades funcionam 24h com atendimento de qualidade para moradores da cidade e turistas. A maternidade Casa de Saúde Bom Jesus, também funciona 24h, além dos outros centros de saúde. Reforçando esse time de unidades de emergência, a Secretaria de Saúde do município conta com a parceria do governo do Estado, Hospital Regional, Hospital Mestre Vitalino e UPA Estadual.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Equipes da Vigilância Sanitária atuarão espalhadas por todos os polos realizando fiscalizações em restaurantes, barracas e bares. A Vigilância estará munida com tablets, mapeando toda a área de fiscalização, como também realizando cadastro e acompanhamento do comércio informal ligado aos polos. As autuações serão online e isso facilitará o trabalho dos inspetores sanitários.

SUSTENTABILIDADE

A Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural tem três ações previstas para o São João de Caruaru que irão envolver mais de 50 pessoas. Uma delas é a coleta de material reciclável durante o evento, que vai envolver duas associações de catadores: a Associação Protetora do Meio Ambiente (Asproma) e a Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Caruaru. Nesta ação serão disponibilizados pela Secretaria de Serviços Públicos cerca de 35 tambores de metais, com capacidade para 200 litros, que serão ancorados nos postes de energia espalhados pelo Parque de Eventos.

Outra ação sustentável será a coleta de óleo de cozinha pelo programa socioambiental “Mundo Limpo, Vida Melhor” da Asa, que faz a coleta do material e recicla o resíduo, através da fabricação de sabão amarelo. Serão disponibilizados 50 coletores a serem distribuídos no Parque de Eventos e no Alto do Moura, onde os proprietários de barraquinhas, bares e restaurantes, que utilizam frituras, possam fazer o descarte do material residual produzido durante a festa. O programa, além de dar uma correta destinação ao resíduo, tem um importante papel social: contribui para a Fundação Alice Figueira de apoio ao IMIP com doações financeiras proporcionais à venda do sabão produzido com o óleo coletado.

Além dessas atividades, também estão programadas pela Fundação de Cultura e Turismo ações como: plantio de mudas para compensar a pegada de carbono, campanha de educação ambiental com foco em resíduos e estímulo ao uso de carros compartilhados e bikes. Além disso, todas as lonas utilizadas em palcos, camarotes e barracas serão encaminhadas para a produção de eco bags após o evento.

FORTALECIMENTO DA CIDADANIA

Secretaria de Políticas para Mulheres – As mulheres que visitarem o Parque de Eventos Luiz Gonzaga, durante os festejos juninos, contarão com uma ação pioneira da Secretaria de Políticas para Mulheres que vai atuar intensamente, durante o São João do mundo de Caruaru. Três áreas de ação foram criadas e beneficiarão tanto as caruaruenses quanto as turistas. Os serviços já começarão a funcionar neste sábado, 03.

O primeiro será o “Espaço Mulher” que atuará juntamente com o Juizado do Forró e a Polícia Civil, no tocante a qualquer tipo de violência que as mulheres possam sofrer dentro do Parque de Eventos. No local, serão oferecidos serviços de orientação jurídica e do direito da mulher, e, acompanhamento psicológico. Já na Estação Ferroviária, um segundo espaço foi criado: “O Cantinho das mulheres”, um ambiente lúdico voltado para famílias que forem conhecer a tradicional festa junina. Mulheres grávidas ou com crianças de colo e até as vovós poderão desfrutar de um espaço com mesas e cadeiras, banheiros adulto e infantil, atividades para crianças e fraldário todo equipado para receber os bebês.

E para finalizar, as mulheres também poderão melhorar a renda mensal, na “Feira da Mulher Empreendedora”, que funcionará no Galpão da Criatividade. Além de comercializarem peças de artesanato, as caruaruenses ainda mostrarão tudo que aprenderam no Curso de Gastronomia promovido pelo projeto “Convergir Mulher”, emenda parlamentar da prefeita Raquel Lyra, quando ainda era deputada estadual. As atividades funcionarão todos os dias de festa e todas as mulheres que precisarem de atendimento serão acompanhadas gratuitamente.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru – Entre os dias 03 e 29 de junho, a Secretaria irá disponibilizar, de forma gratuita, o Camarote da Acessibilidade, no Parque de Eventos, para idosos e pessoas com deficiência e seus respectivos acompanhantes. O Camarote da Acessibilidade de Caruaru conta com recursos como rampa, corrimão, piso tátil, plataforma elevatória, sala de cateterismo e banheiro químico adaptado.

Uma série de ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual e ao trabalho infantil serão desenvolvidas durante o São João, que prevê a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.Serão feitas abordagens sociais, distribuição de panfletos informativos e adesivos, além de fixação de cartazes informativos junto a comerciantes e ambulantes, taxistas, mototaxista e transporte alternativo. Aproximadamente 72 profissionais estarão envolvidos nas ações, divididos em dois turnos, com a participação do Conselho Tutelar em todas as abordagens. Além de abordar esses públicos, as ações irão acontecer em hotéis e motéis da cidade e em diversos locais como: Parque 18 de maio; Feira de Artesanato; Comércio informal (ao redor do Pátio de Eventos) e Alto do Moura.

As ações também preveem o pré-cadastramento de crianças e adolescentes identificadas em situação de violação de direitos, com distribuição de pulseiras de identificação para as crianças, facilitando a identificação delas em caso perdas pelos pais. Vão ser feitos também os encaminhamentos dos usuários para o CRAS ou CREAS, caso seja necessário. Também serão feitas distribuição de kits (touca, avental e material publicitário) aos comerciantes que assinarem o termo de adesão referente às ações de enfrentamento as violações de direitos de crianças e adolescentes.

LIMPEZA

A Secretaria de Serviços Urbanos irá oferecer os seguintes serviços no período de São João: remoção de entulhos, capinação, pintura de guias, raspagem de linha d’água, varrição de ruas, catação de lixo antes e após os eventos, banho de cheiro na estação ferroviária e Parque de Eventos, além de uma coleta seletiva de lixo em parceria com a Secretaria de Sustentabilidade.

Nos locais onde serão realizadas as festas das Comidas Gigantes, o São João nas Ruas, o São João na Roça, o Polo do Alto do Moura o funcionamento da limpeza será da seguinte forma: dois dias antecedendo o evento, as equipes de remoção de entulho farão varrição, capina e pintura de guia. No dia do evento, a equipe da Locar fará a manutenção da limpeza, varrição e coleta de lixo. No dia posterior ao evento, a equipe fará varrição e coleta de lixo.

No Pátio de Eventos, Polo Azulão, Polo do Repente e Forró do Candeeiro, após o evento 15 Agentes e 01 Caminhão compactador da Locar vão iniciar a limpeza pela avenida Rui Barbosa – Estação Ferroviária até Entrada do Pátio (Rua da Má Fama, Av. Rui Barbosa), passam também pela rua Tupy, rua por trás dos Camarotes, Praça da Criança até o Polo do Candeeiro. Também passam pela Praça Pedro de Souza, Núcleo Digital, Vicente Monteiro – Entrada Principal do Pátio de Eventos. No interior do pátio: 45 Agentes e 03 caminhões compactadores. Manutenção da Limpeza do Evento: 15 agentes de Limpeza.

BANHEIROS QUÍMICOS – Este ano serão 310 banheiros químicos espalhados pelos polos de animação da festa. Deste total, 10 possuem acessibilidade. No Parque de Eventos Luiz Gonzaga serão 246 banheiros para homens e mulheres, que serão instalados por trás do Forró do Candeeiro, ao lado do palco do Pátio do Forró, ao lado da Fundação de Cultura e no fim do pavilhão, na área externa do Parque de Eventos. Além disso, os banheiros químicos serão instalados no Polo Azulão, na Avenida Rui Barbosa, no Alto do Moura e na Estação Ferroviária.

O São João 2017 é uma realização da Prefeitura de Caruaru com o patrocínio de Empetur, Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, Governo de Pernambuco, Skol, Ron Montilla, Bradesco, Cielo, Caixa Econômica, Governo Federal, Coqueiro, Intimus, SKY, Estomazil, Celpe, Consul e Ministério da Cultura.

