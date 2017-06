De volta às origens: São João na Roça leva shows para zona rural

Sanfona, triângulo, zabumba, pífano, milho assado, fogueira e muito forró animarão as noites na Zona Rural de Caruaru. Pela primeira vez, o São João terá um polo na área rural do município. Um caminhão-palco vai estacionar em quatro comunidades e levar o São João na Roça para os moradores de Pau Santo, Terra Vermelha, Vila do Rafael e Gonçalves Ferreira.

Levar as atrações para além da zona urbana é uma das ações da Fundação de Cultura e Turismo para democratizar e descentralizar o São João. A ação busca resgatar a magia das festas nas comunidades rurais. “A ideia é permitir que as pessoas aproveitem o São João perto de casa e não precisem se deslocar para o Pátio do Forró. O São João é para todos e vai estar ali ao lado das casas, nas vilinhas. É um resgate muito importante que está sendo feito”, afirma Leonardo Salazar, vice-presidente da Fundação.

Segundo o historiador Walmiré Dimeron, as tradições juninas começaram na área rural e foram, aos poucos, chegando à zona urbana. “Surgiu nas comunidades, com os trios pé de serra, as fogueiras e as homenagens aos santos do período. Levar o forró e as tradições para onde eles começaram é importante. Caruaru já tinha muitas festas nos bairros, com as comidas gigantes, e, agora, terá uma nova formatação na zona rural”, explica.

O São João na Roça ocorrerá em três sábados, a partir do dia 10, e na quinta-feira (29), Dia de São Pedro. Os shows começarão às 19h com apresentação de repentistas e declamadores. Entre as atrações confirmadas, estão: Petrúcio Amorim, Berinho Lima, Silvério Pessoa, Lucas dos Prazeres, Azulinho, Airon Florêncio da Rabeca e Assisão. A programação do caminhão-palco termina à 0h.

Confira a programação do São João na Roça

Sábado – 10 de junho – Pau Santo

19h – Máximo Bezerra e Luciano Leonel

21h10 – Sebastian

22h40 – Petrúcio Amorim

Sábado – 17 de junho – Terra Vermelha

19h – João Lourenço e Hipólito Moura

21h10 – Berinho Lima

22h40 – Silvério Pessoa e Biliu de Campina

Sábado – 24 de junho – Vila do Rafael

19h – Barra Mansa e Caetano da Ingazeira

21h10 – Lucas dos Prazeres

22h40 – Azulinho

Quinta-feira – 29 de junho – Gonçalves Ferreira

19h – João Lourenço e Hipólito Moura

21h10 – Airon Florêncio da Rabeca

22h40 – Assisão

da Assessoria