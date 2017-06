Caruaru City realiza avaliação técnica para montagem dos elencos sub-17 e sub-19

O Caruaru City Sport Club realizará o primeiro processo de avaliação técnica do clube em 2017. O objetivo é compor os elencos das categorias sub-17 e sub-19 de futebol, que passam por reformulação após a disputa do Campeonato Caruaruense deste ano. Irão participar garotos nascidos entre os anos de 1998 e 2002.

A avaliação será promovida de forma gratuita, por uma equipe técnica do clube, para jovens de Caruaru e região. “O perfil esperado pelo clube é o do garoto que busque o aprendizado a cada dia, que entenda a importância do treinamento para o desenvolvimento do talento e esteja comprometido em fazer parte da construção do Caruaru City como um clube referência na formação de atletas de alto nível”, explica o presidente do Caruaru City, Evandro Marinho.

O primeiro dia de avaliação será sábado, dia 10, a partir das 7h, para garotos nascidos em 2000, 2001 e 2002. O segundo dia de avaliação será na terça-feira, dia 13, a partir das 13h, para jovens nascidos em 1998 e 1999. As avaliações vão ocorrer na Arena Super 7, localizada na Avenida Leão Dourado, 2165, Bairro Kennedy, Caruaru.

A diretoria do Caruaru City orienta que o atleta inscrito deverá chegar com 1h hora de antecedência para confirmação do cadastro, portando RG Original + 01 Kg de alimento não perecível, que será doada as famílias que estão desabrigadas no município. Cada atleta também deverá levar o próprio material de treino: camisa, calção, meião, chuteiras e caneleiras!

As inscrições continuam abertas até está quarta-feira, somente pelo site do clube www.caruarucity.com.br.

da Assessoria