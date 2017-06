São João terá mais de cem atrações neste fim de semana

O segundo fim de semana do São João de Caruaru terá apresentações em nove polos espalhados pela cidade e na zona rural. Os artistas estarão nos polos do Repente, Juarez Santiago, Quadrilhas, Infantil, Alto do Moura, São João na Roça, São João nas Ruas, Forró do Candeeiro e Pátio do Forró. São mais de cem atrações distribuídas pelos polos de animação.

A programação será retomada, na quinta-feira (8), com shows nos polos Juarez Santiago e Forró do Candeeiro. Entre as atrações, estão trios de forró pé de serra, a cantora Leonora Moreno e a banda Forró Asa Branca. O Pátio do Forró receberá, também na quinta-feira, o evento “Caruaru, Capital da Adoração”, organizado pela Associação dos Pastores (Comeast), às 19h30.

A sexta-feira (9) será de estreia para o Polo São João nas Ruas. O caminhão-palco estacionará na Rua Cabo, no bairro Boa Vista, às 19h, levando os shows do Trio Erivaldo Silva, Banda de Pífanos Alvorada e Valdir Santos. O Polo Azulão também estreia na sexta. A noite contará com a presença de quatro artistas caruaruenses. Haverá programação, ainda, nos polos do Repente, Juarez Santiago, Candeeiro e Pátio do Forró.

Os moradores da zona rural receberão o São João na Roça, no sábado (10), na comunidade de Pau Santo. O caminhão-palco estará estacionado ao lado da Igreja Católica. Uma decoração especial será montada, retomando os festejos juninos do passado. As apresentações começam, às 19h, com os repentistas Máximo Bezerra e Luciano Leonel. Em seguida, apresentam-se os cantores Sebastian e Petrúcio Amorim. Os demais polos também terão programação.

No domingo (11), véspera do Dia dos Namorados, o Pátio do Forró receberá os shows de Batista Lima, Flávio Leandro, Luan Estilizado e Magníficos. Os casais poderão aproveitar o forró romântico dois dias seguidos. Na segunda-feira (12), a programação do pátio terá Totonho e Banda, Wallas Arrais, Sirano e Sirino e Flávio José. Haverá atrações, também, no Polo Juarez Santiago e no Polo das Quadrilhas.

Segue abaixo a programação completa de todos os polos

Quinta-feira (8)

Polo Juarez Santiago

20h – Trio Unidos do Forró

22h – Trio Estrela do Norte

Forró do Candeeiro

20h – Leonora Moreno

21h – Trio Verde Aveloz

22h – Trio Naldo Lima

23h – Forró Asa Branca

Pátio do Forró

19h30 – Caruaru, Capital da Adoração

Sexta-feira (9)

Polo do Repente – Estação Ferroviária

17h – Raulino Silva e João Lídio (repentistas)

18h – Antônio Barbosa e Zito Alves (aboidaores)

19h – Iponax Vila Nova (declamador)

Polo das Quadrilhas – Estação Ferroviária

20h – Paraquadrilha (Apodec)

21h – Boi Surubim

22h – Cia. Olhares de Dança e Teatro

23h – Quadrilha Explosão Nordestina

Polo Azulão – Avenida Rui Barbosa

20h – Casas Populares da BR-232

21h – Chris Mendes

22h – Isabela Moraes

23h – Riá Oliveira

0h – Colibri Brasil

São João nas Ruas – Boa Vista

19h – Trio Erivaldo Silva

21h10 – Banda de Pífanos Dois Irmãos

22h40 – Valdir Santos

Polo Juarez Santiago – Estação Ferroviária

20h – Trio Pereira do Acordeon

22h – Trio Labaredas

23h – Trio Vitalino

1h – Trio Pedrinho do Acordeon

Polo Forró do Candeeiro – Parque de Eventos Luiz Gonzaga

20h – Trio Sala de Reboco

21h45 – Lucinha Torres

23h20 – Costa Júnior e Banda

1h – Carlinhos Nova

Pátio do Forró

20h – Trio Nordestino

21h – Didi Caruaru

23h30 – Cavaleiros do Forró

1h30- Dorgival Dantas

Sábado (10)

Alto do Moura

10h – Zé do Estado Mirim do Pife

11h – Banda de Pífano Flor de Taquari

12h20 – Banda do Batista

13h40 – Diego Cabral

15h – Caru Forró

16h30 – Humberto Bonny

Polo do Repente – Estação Ferroviária

17h – Erasmo Ferreira e Milo Pereira (repentistas)

18h – Bentivi Pereira e Estrela da Poesia (emboladores)

Polo Infantil – Estação Ferroviária

17h – Cigana Contadora de Histórias

18h – Contação de história

Polo das Quadrilhas – Estação Ferroviária

20h – Concurso de Quadrilhas (1ª Eliminatória)

Polo Juarez Santiago – Estação Ferroviária

20h – Trio Remelexo

22h – Trio Expressinho do Forró

23h – Trio Coroado

1h – Trio Asa Branca

São João na Roça – Pau Santo

19h – Máximo Bezerra e Luciano Leonel

21h10 – Sebastian

22h40 – Petrúcio Amorim

Polo Azulão – Avenida Rui Barbosa

20h – 70mg

21h – Pablo Patriota

22h – Banda Dama do Rei

23h – Banda Sombra dos Anjos

0h – Almério

Forró do Candeeiro – Parque de Eventos Luiz Gonzaga

20h – Trio Novo Milênio

21h45 – Trio Baú dos 8 Baixos

23h20 – Dominguinhos de Caruaru

1h – Ezaú e Banda Megazoom

Pátio do Forró

20h – Gabriel Diniz

22h – Bell Marques

0h10 – Israel Filho

1h45 – Elifas Júnior

Domingo (11)

Alto do Moura

10h – Alberto Zarfam e Banda

12h – Jucélio Vilella

14h – Jô Caruaru e Banda

15h15 – Waldonys

16h30 – Gilvan Neves

Polo do Repente – Estação Ferroviária

17h – Hipólito Moura e Rogério Menezes (repentistas)

18h – Val Tabosa e Doge Tabosa (declamadores)

Polo Infantil – Estação Ferroviária

17h – Tapete Voador com “Um São João Danado de Bom”

18h – Katiti, com Valdir Santos

Polo das Quadrilhas – Estação Ferroviária

20h – Quadrilha Junina Koalinha

21h – Balé Popular Avelós

22h – Grupo de Dança Luar do Sertão

23h – Eventos Culturais

Polo Juarez Santiago – Estação Ferroviária

20h – Trio Remelexo

22h – Trio Preto do Leite

23h30 – Trio Forrozaga

Forró do Candeeiro – Parque de Eventos Luiz Gonzaga

20h – Trio Santa Rosa

21h – Sivonaldo Max

22h – Jota do Acordeon e Forró Sideral

23h – Salatiel D’Camarão

Pátio do Forró

20h – Batista Lima

21h – Flávio Leandro

22h – Luan Estilizado

23h – Magníficos

Segunda-feira (12)

Polo Juarez Santiago – Estação Ferroviária

22h -Trio Floresta

Polo das Quadrilhas – Estação Ferroviária

20h – Cia. Pernas Pra Circulá

21h – Cia. Olhares de Dança e Teatro

22h – Quadrilha Luz do Candeeiro

23h – Quadrilha Boadrilha

Pátio do Forró

20h – Totonho e Banda

21h – Wallas Arrais

22h – Sirano e Sirino

23h – Flávio José

