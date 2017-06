Sindloja Caruaru e Sebrae promovem Seminário Varejo em Pauta em Caruaru

O Sindicado dos Lojistas do Comércio de Caruaru, em parceria com Sebrae Pernambuco, traz para o Agreste do estado o Seminário Varejo em Pauta – ‘Estratégias para a Retomada do Crescimento com Gestão Eficiente de Custos e Tributos’. O evento será realizado na sexta-feira (9), no auditório do Sindloja Caruaru, a partir das 18h.

A proposta é oferecer conhecimento e mecanismos para profissionais de áreas de negócios, administração e contabilidade, além de microempreendedores e empresários traçarem estratégias para retomada do crescimento da sua empresa, com ênfase em gestão eficiente de custos e tributos.

O seminário será dividido em três momentos: o primeiro com a coach Karla Françoise, especialista em gestão de negocios e implementação de processos de mudança organizacional, com a palestra “Criando estratégias para vencer a crise”; em seguida o professor e advogado Cleber Barros, especialista em advocacia tributaria, vai compartilhar informações sobre “Cobranças ilegais de ICMS”, e por fim a consultora fiscal Cláudia Sales vai tratar sobre o tema “Conhecendo as estratégias contábeis para otimizar os lucros”.

Associados ao Sindloja terão 50% de desconto no valor da inscrição. Os demais interessados podem realizar a inscrição no dia e no local do evento, com investimento de R$ 30. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou diretamente no Sindloja Caruaru, que localizado na Rua Leão Dourado, 51, São Francisco – Caruaru.

Programação

18h – Credenciamento

19h – Palestra: Criando estratégias para vencer a crise (Karla

Françoise)

19h45 – Palestra: Cobranças ilegais no ICMS (Cleber Barros)

20h30 – Coffee Break

20h45 – Palestra: Conhecendo as estratégias contábeis para otimizar

lucros (Claudia Sales)

21h30 – Debate e Encerramento

da Assessoria