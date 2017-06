Caminhada do Cuscuz pretende reunir mais de 100 mil pessoas

A mais tradicional festa de comida gigante, a Caminhada do Forró com o Maior Cuscuz do Mundo, será realizada neste domingo (11), em Caruaru. A concentração do evento será na entrada do Aeroporto, às 13h. Este ano, o evento terá trios elétricos e carros de apoio ao longo do percurso até o Alto do Moura, onde o cuscuz será degustado.

Segundo o organizador do evento José Augusto, que é presidente da União dos Criadores das Comidas Gigantes de Caruaru, o Cuscuz Gigante existe desde 1993, completando este ano 24 edições. “A meta da gente é fazer uma festa inesquecível. Todo ano as festas das comidas gigantes se fortalecem e este ano não será diferente. A expectativa é a melhor possível”, explica.

A festa, que tem o apoio da Prefeitura de Caruaru, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, será animada pela cantora Lia de Carvalho e pela banda Asas da América. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas participem da festa. “Será uma festa imensa, esperamos que seja tudo em paz e com muita diversão, que o nosso povo merece”, comenta.

Para a receita deste ano, serão utilizados 800 kg de flocos de milho, 300 kg de carne de charque, 200 kg de margarina, 200kg de salsicha e 10 kg de sal. Os ingredientes serão misturados na cuscuzeira gigante, que mede cerca de 4,2 metros de altura e será instalada no ponto de chegada da caminhada, na Avenida Mestre Vitalino.

Além do cuscuz, o Alto do Moura terá, neste domingo, a partir das 10h, Alberto Zarfam e Banda, Jucélio Vilella, Jô Caruaru e Banda, Waldonys e Gilvan Neves.

da Assessoria