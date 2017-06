Artistas caruaruenses falam sobre o formato do São João

O talento do artista caruaruense sempre rompeu barreiras e espaços geográficos. E quem vier para o São João 2017 vai ter uma amostra da produção cultural da cidade. A grade de programação dos polos da festa tem 71% das atrações preenchidas por artistas nascidos na Capital do Forró. O número é inédito e foi conquistado graças a realização de um edital de seleção de artistas, feito pela Fundação de Cultura e Turismo em abril.

O objetivo da Fundação é ampliar, sempre, o espaço de artistas da terra na festa. O cantor Petrúcio Amorim se apresentará duas vezes no São João, uma no Pátio do Forró e outra no São João na Roça, na comunidade de Pau Santo. “A experiência será muito diferente dos outros anos. A prefeitura está abrindo um leque para todos os artistas se apresentarem na rua, na roça, no pátio. É muito bom saber que as pessoas terão acesso a um São João tão plural e espalhado. Todos os artistas merecem a oportunidade de cantar. Caruaru é um celeiro de artistas, que fortalecem e preservam a cultura. Foi muito bacana o espaço que os artistas conseguiram. Estou muito orgulhoso do que Caruaru está fazendo”, conta.

Nascido em Altinho, mas caruaruense de coração, o cantor Totonho está de volta ao Pátio do Forró após três anos. “É uma alegria muito grande. É como se a gente fosse chamado para jogar no Maracanã. Tocar no pátio é a expressão maior de um artista do forró. Os amigos comemoram, a gente consegue espaço, visibilidade, é chamado para entrevistas. Não tem como não ficar feliz de estar de volta.” A apresentação de Totonho será 12 de junho, no Dia dos Namorados.

Para a cantora Isabela Moraes, que se apresentará no Polo Azulão, mesmo palco de Lenine, Chico César e Almério, o espaço no São João de Caruaru é uma chance de mostrar o trabalho na terra que nasceu. “Cantar em Caruaru pra mim, além de entrar num estado de alegria muito grande é também muita responsabilidade. É cantar em casa para os seus, e surpreender quem já é de casa é o mais singelo desafio. Faz a gente querer ser melhor, pra dar o melhor. É crescimento e um grande prazer”, comenta.

Dos artistas que estão na grade, 66% deles foram contratados por meio do edital, número acima do determinado. Foram contratados 243 artistas desta forma. Os demais foram escolhidos pelos membros da Fundação. Em alguns polos, como o Mestre Galdino e o Forró do Candeeiro, 92% dos artistas são de Caruaru.

da Assessoria