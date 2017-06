Concurso de Quadrilhas comeÃ§a neste sÃ¡bado na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria

Será realizada neste sábado (10) a primeira eliminatória do Concurso de Quadrilhas 2017. Este ano, 26 grupos de vários estados irão participar da competição, que irá ocorrer no Polo das Quadrilhas, na Estação Ferroviária, a partir das 20h. Haverá duas eliminatórias e apenas oito grupos passam para a final, que será realizada no dia 24 de junho. A vencedora receberá uma premiação em dinheiro.

Treze grupos de vários estados se apresentarão na primeira eliminatória do concurso. Cada quadrilha terá 25 minutos para dançar na frente dos jurados. Elas serão avaliadas pelos seguintes critérios: marcador, figurino, conjunto (coreografia e evolução) e tema.

Nesta noite, apresentam-se: Quadrilha Flor do Camará, Quadrilha Luz do Candeeiro, Quadrilha Fenômeno Junino, Quadrilha Raposart do Sertão, Quadrilha Estrela do Marc, Quadrilha Chinelar, Quadrilha Molecodrilha, Quadrilha Xamego de Menina, Quadrilha Rainha do Sertão, Quadrilha Mandacaru e Quadrilha de Amor.

Já no dia 17, irão se apresentar: Quadrilha Lengo Tengo, Quadrilha Filhos de Lampião, Quadrilha Pisadeira, Quadrilha Emenda, Quadrilha Beija Flor, Quadrilha Lago Serrano, Quadrilha Xamego na Roça, Quadrilha Renascer do Sertão, Quadrilha Pé na Roça e Quadrilha Tradição na Serra.

As demais quadrilhas disputarão uma vaga na final no dia 17, na segunda eliminatória. As apresentações ocorrerão com o mesmo tempo e serão avaliados os mesmos critérios. Na final, os grupos terão 30 minutos para dançar.

Serviço

Concurso de Quadrilhas – 1ª Eliminatória

Data: 10 de junho, às 20h

Endereço: Polo das Quadrilhas – Estação Ferroviária

da Assessoria