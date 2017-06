Polos Azulão e São João nas Ruas começam nesta sexta-feira

A noite desta sexta-feira (9) será de estreia no São João de Caruaru. Pela primeira vez, haverá festa no bairro Boa Vista. O caminhão-palco do São João nas Ruas estacionará na Rua Cabo e levará as atrações para mais perto das pessoas. O caminhão terá um palco com oito metros de largura e cinco metros de profundidade e será decorado com bandeirinhas, balões e outras peças que remetem às tradições juninas.

O São João nas Ruas é mais uma novidade da Fundação de Cultura e Turismo para a festa deste ano. A ideia é democratizar o evento, resgatando a tradição das festas nos bairros. A programação do polo será aberta pelo Trio Erivaldo Silva. Em seguida, é a vez da Banda de Pífanos Dois Irmãos, comandada por João do Pife. Encerrando a noite, o cantor caruaruense Valdir Santos. Os shows começam às 19h.

A noite marca, também, o início da programação do Polo Azulão. Relocado para a Avenida Rui Barbosa e voltado à MPB, Rock e Música Alternativa, o espaço abrirá com quatro artistas caruaruenses na programação. Às 19h, a abertura será com a banda Casas Populares da BR-232. Apresentam-se, ainda, Chris Mendes, Isabela Moraes, Riá Oliveira e Colibri Brasil.

O Polo do Repente terá a poesia de Raimundo Caetano, João Lídio, Antônio Barbosa, Zito Alves e Iponax Vila Nova. O repente começará às 17h. No Polo das Quadrilhas, haverá apresentações a partir das 19h, com destaque para a quadrilha “Paraquadrilha”, organizada pela Apodec. O Polo Juarez Santiago, também localizado na Estação Ferroviária, tem programação a partir das 20h.

Já no Pátio do Forró, a noite de shows começará, às 20h, com o Trio Nordestino. Sobem ao palco, ainda, Didi Caruaru, Cavaleiros do Forró e Dorgival Dantas. O Polo Forró do Candeeiro terá Trio Sala de Reboco, Lucinha Torres, Costa Júnior e Banda e Carlinhos Nova.

Programação

Sexta-feira (9)

Polo do Repente – Estação Ferroviária

17h – Raimundo Caetano e João Lídio (repentistas)

18h – Antônio Barbosa e Zito Alves (aboidaores)

19h – Iponax Vila Nova (declamador)

Polo das Quadrilhas – Estação Ferroviária

20h – Paraquadrilha (Apodec)

21h – Boi Surubim

22h – Cia. Olhares de Dança e Teatro

23h – Quadrilha Explosão Nordestina

Polo Azulão – Avenida Rui Barbosa

20h – Casas Populares da BR-232

21h – Chris Mendes

22h – Isabela Moraes

23h – Riá Oliveira

0h – Colibri Brasil

São João nas Ruas – Boa Vista

19h – Trio Erivaldo Silva

21h10 – Banda de Pífanos Dois Irmãos

22h40 – Valdir Santos

Polo Juarez Santiago – Estação Ferroviária

20h -Trio Pereira do Acordeon

22h – Trio Labaredas

23h – Trio Vitalino

1h – Trio Pedrinho do Acordeon

Polo Forró do Candeeiro – Parque de Eventos Luiz Gonzaga

20h – Trio Sala de Reboco

21h45 – Lucinha Torres

23h20 – Costa Júnior e Banda

1h – Carlinhos Nova

Pátio do Forró

20h – Trio Nordestino

21h – Didi Caruaru

23h30 – Cavaleiros do Forró

1h30- Dorgival Dantas

da Assessoria