Caruaru receberá mais de 6 milhões em investimentos em saneamento

Na manhã da sexta-feira (09), a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, recebeu a visita do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que anunciou o maior volume de investimentos em saneamento nos últimos anos no estado. Estiveram presentes prefeitos das cidades de Arcoverde, Bezerros, Gravatá, São Caetano, Ibirajuba, Santa Cruz do Capibaribe e Timbaúba, que serão beneficiadas, além dos deputados Terezinha Nunes e Betinhos Gomes, ambos do PSDB, e dos secretários municipais e representantes da Câmara de Vereadores da cidade.

“Muitos questionaram por que anunciar investimentos que vão para todo o estado, aqui, em Caruaru. É porque, no mês de junho, Caruaru é a capital de Pernambuco. E é um privilégio poder prestigiar a cidade numa época tão importante como essa”, assim o ministro iniciou a sua fala.

Dos cerca de 1,3 bilhão de investimentos previstos, 335 milhões já estão aprovados para o biênio 2017-2018. Esse montante será destinado a onze cidades, dentre elas, Caruaru. A Capital do Forró receberá 6,8 milhões já liberados para obras de melhoria do abastecimento de água e estação de tratamento de água do bairro do Salgado. O valor total das obras, no município, é de 17,3 milhões.

“Em Caruaru, tratamos 24% do esgoto que é coletado em nossa cidade. É urgente e imediato aumentar nossa capacidade de tratamento de esgoto. E esse investimento vindo do Governo Federal será usado para isso. Tratando o esgoto, estamos cuidando, também, das águas do rio Ipojuca e, assim, oferecemos melhor qualidade de vida para a população”, explica a prefeita.

Além dos investimentos em saneamento, ampliação de abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos e melhorias no sistema de esgotamento sanitário nos onze municípios, o ministro anunciou a oferta de quase 500 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida em Caruaru.

da Assessoria