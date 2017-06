Terceira semana de festividades juninas, em Caruaru, começa nesta quarta

A Capital do Forró se prepara para receber mais um fim de semana de festividades espalhadas pelos quatro cantos da cidade. A programação, na verdade, tem início nesta quarta-feira (14) com apresentações dos Trios Fogo de Lenha e Preto do Leite, no Polo Juarez Santiago, localizado na Estação Ferroviária, às 20h e 22h, respectivamente.

Na quinta-feira (15), dia de Corpus Christi, as festividades começarão logo cedo, no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, com a confecção dos tapetes decorativos, onde é usado como matéria-prima principal o pó de serra. Às 19h, começam as apresentações no Pátio do Forró com as apresentações do Diácono Carlos Genê e das comunidades Restauração, Jesus Misericordioso, Resgate e Kairós. Haverá ainda procissão com o Santíssimo Sacramento e apresentação com a cantora Rosimar Lemos.

Na sexta-feira (16), o forró toma conta de oito polos do São João de Caruaru. As festividades tem início, às 16h, na Casa do Forró, localizada na Estação Ferroviária e comandada pelo cantor caruarense Valdir Santos. O polo itinerante São João nas Ruas aporta o seu caminhão-palco no bairro das Rendeiras com apresentações do Trio Carrapicho, Renilda Cardoso e Maciel Melo. Haverá programação, ainda, nos polos do Repente, Juarez Santiago, Quadrilhas, Azulão, Candeeiro e Pátio do Forró, com destaque para Geraldinho Lins e Pedrinho Pegação.

No sábado (17), a programação tem início, às 10h, com shows no Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura. Onde gastronomia, forró e artesanato se misturam e viram parada obrigatória, durante o dia, para turistas e caruaruenses. Para a criançada, a partir das 17h, tem apresentação no Polo Infantil, localizado na Estação Ferroviária, com apresentações da Cia. Agora Eu Era com “O mar tá pra peixe” e da Cia. Brincantes – Borica Trindade. À noite, o destaque fica por conta do Polo Azulão, que receberá, a partir das 20h, as bandas Kinto Karma, Vimana, Casa de Ouro, Mamelungos e a olindense Eddie, que mistura blues, samba, frevo, surf music e rock n’roll. Mas pra quem busca espantar o friozinho que toma conta das noites de Caruaru dançando forró, tem apresentações nos Polo Juarez Santiago, Forró do Candeeiro e Pátio do Forró, que recebe Banda Caru Forró, Vumbora, Santanna – O cantador e o sertanejo Israel Novaes. No polo São João na Roça, a festa chega a Terra Vermelha com shows de João Lourenço e Hipólito Moura , Berinho Lima, Biliu de Campina e Silvério Pessoa.

No domingo (18), a programação do São João de Caruaru contemplará os polos Mestre Vitalino (Alto do Moura), do Repente, Infantil, das Quadrilhas, Juarez Santiago, Forró do Candeeiro e Pátio do Forró, que recebe, a partir das 20h, shows de Novinho da Paraíba, Silvério Pessoa, Nando Cordel e Gatinha Manhosa.

Segue abaixo a programação completa de todos os polos:

QUARTA-FEIRA (14)

Polo Juarez Santiago (Estação Ferroviária)

20h – Trio Fogo de Lenha

22h- Trio Preto do Leite

QUINTA-FEIRA (15)

Polo Juarez Santiago (Estação Ferroviária)

20h – Sala de Reboco

22h – Trio Novo Milênio

Pátio do Forró (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

19h – Programação Católica (Corpus Christi)

SEXTA-FEIRA (16)

Pátio do Forró (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

20h – Assisão

21h20 – Adelmário Coelho

22h40 – Geraldinho Lins

00h – Iohannes

01h20 – Pedrinho Pegação

Polo Juarez Santiago (Estação Ferroviária)

20h- Trio Café com Leite

22h- Trio Santa Rosa

23h- Trio Erivaldo Silva

01h- Trio Panorama

Polo do Repente (Estação Ferroviária)

17h Raulino Silva x Edvaldo Zuzu (repentistas)

18h João Bosco Pajéu e Jénerson Alves (declamadores)

Polo Forró do Candeeiro (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

20h Trio Forró da Gota

21h45 J. Júnior e o Trio Forró do Bom

23h20 Os Clones do Forró

01h Marlene do Forró

Polo Azulão (Avenida Rui Barbosa)

20h Banda Hey John

21h10 Tony Maciel

22h20 Casa Prima

23h40 Banda de Rodagem

1h Rosário Apressado

São João nas Ruas (Rendeiras)

19h Trio Carrapicho

20h Renilda Cardoso

21h20 Maciel Melo

Polo das Quadrilhas (Estação Ferroviária)

20h Grupo Afro Ilê Dandara

21h Grupo Expressão Popular Flor e Barro

22h Grupo Orí Cia. De Dança

23h Quadrilha Tradicional Arrasta Pé

Casa do Forró (Estação Ferroviária)

16h Transmissão ao vivo de um programa de rádio

18h Discotecagem de Forró com Valdir Santos

21h Kiko Gomes

SÁBADO (17)

Pátio do Forró (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

20h Banda Caru Forró

21h20 Vumbora

23h30 Santanna – O cantador

01h30 Israel Novaes

Polo Mestre Vitalino (Alto do Moura)

10h Edmilson do Pífano

11h Pedrinho do Acordeon

12h20 Jô Quirino

13h40 Banda Cheiro da Terra

15h40 Banda Fogo e Forró

16h30 Virados do Forró

Polo Juarez Santiago (Estação Ferroviária)

20h Trio Buscapé

22h Trio Fogo de Lenha

23h30 Trio Fole de Ouro

01h Trio Preto do Leite

Polo do Repente (Estação Ferroviária)

17h Antônio Lisboa x Edmilson Ferreira (repentistas)

18h Curió de Bela Rosa e Zezinho da Borborema(emboladores)

19h Iponax Vila Nova (declamador)

Polo Forró do Candeeiro (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

20h Trio Vitalino

21h45 Léo Cruz

23h20 Ricarte e Rivaldo

01h Domingos Aciolly

Polo Azulão (Avenida Rui Barbosa)

20h Kinto Karma

21h10 Banda Vimana

22h20 Casa de Ouro

23h40 Mamelungos

01h Eddie

São João na Roça (Terra Vermelha)

19h João Lourenço e Hipólito Moura

20h Berinho Lima

21h20 Biliu de Campina e Silvério Pessoa

Polo das Quadrilhas (Estação Ferroviária)

20h Concurso de Quadrilhas – 2ª Eliminatória

Casa do Forró (Estação Ferroviária)

20h Roda de Forró com Valdir Santos

Polo Infantil Estação Ferroviária

17h Cia. Agora Eu Era com “O mar tá pra peixe”

18h Cia. Brincantes – Borica Trindade

DOMINGO (18)

Pátio do Forró (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

20h Novinho da Paraíba

21h Silvério Pessoa

22h Nando Cordel

23h Gatinha Manhosa

Polo Mestre Vitalino (Alto do Moura)

10h Banda de Pífano Cultural de Caruaru

12h Derso Luiz e Banda

14h Banda Casca e Nó

15h15 Heleno dos 8 Baixos

16h30 Renan Cruz

Polo Juarez Santiago (Estação Ferroviária)

20h Trio Vai Hoje

22h Trio Cassulas do Forró

23h30 Trio Brilho da Terra

Polo do Repente (Estação Ferroviária)

17h Ivanildo Vila Nova x Raimundo Caetano (repentistas)

18h Caetano da Ingazeira e Barra Mansa (emboladores)

19h Olegário Fernandes (declamador)

Polo Forró do Candeeiro (Parque de Eventos Luiz Gonzaga)

20h Trio Brilho da Terra

21h15 Floro Jr.

22h30 Reginaldo Azevedo

23h45 Matutos do Forró

Polo das Quadrilhas (Estação Ferroviária)

19h Quadrilha Junina Koalinha

20h Boi Tira Teima

21h Balé Popular Avelós

22h Quadrilha Junina Mistura Matuta

Polo Infantil (Estação Ferroviária)

17h Rapha Santa Cruz – “O matuto”

18h Show: A Bandinha

da Assessoria