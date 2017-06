MÃºsica alternativa, discotecagem e MPB no SÃ£o JoÃ£o de Caruaru

Esta semana, continuando a programação de São João, Caruaru será palco de diversos ritmos musicais em dois polos de animação. O Som na Rural estacionará na Rua Silvino Macêdo, conhecida como Má Fama, levando discotecagem e música eletrônica para quem passar pela rua mais boêmia da cidade. A rural será comandada por Roger de Renor, de 22 a 25 de junho, sempre às 20h.

No Polo Azulão, localizado na Avenida Rui Barbosa, a festa abre espaço para música alternativa, rock e MPB. O espaço é uma das ações da Fundação para descentralizar o São João e trazer mais diversidade cultural para a festa. Nesse polo, 75% da programação foi preenchida com artistas de Caruaru e 83% dos artistas foram contratados por meio do edital lançado pela Fundação no mês de abril. As apresentações começam às 20h.

A quinta-feira (22) será dedicada aos amantes do Rock. Irão se apresentar Jurema Preta, Banda Old Pack, Psych Acid, Banda Alkymenia e Devotos, que conta com Cannibal (voz e contrabaixo), Celo Brown (bateria) e Neilton (guitarra). Já na sexta-feira (23), véspera de São João, os shows serão com Nika Macedo, Yngrid Bitencourt, Thera Blue, BandaVoou e o cantor Junio Barreto, que é caruaruense, mas mora em São Paulo há dez anos.

No sábado (24), é a vez de o pernambucano Lenine encantar os caruaruenses e os turistas com um repertório especial, preparado para o São João. Com mais de 30 anos de carreira, dez discos lançados, dois projetos especiais e inúmeras participações em álbuns de outros artistas, Lenine fará um dos shows mais aguardados do São João. Além dele, apresentam-se Maria da Paz, Rogéria, Maestro Mozart Vieira e Casa de Taboca. Já domingo no (25), encerramento do Polo Azulão, sobem ao palco Gabriel Sá, Jonathan Richard, Erisson Porto, Chico César e Siba e a Orquestra Contemporânea de Olinda.

Programação completa:

Som na Rural – Rua Silvino Macêdo

Dias – 22, 23, 24, 25

Horário: 20h.

Polo Azulão – Avenida Rui Barbosa

Quinta-feira (22)

20h – Jurema Preta

21h10 – Banda Old Pack

22h20 – Psych Acid

23h40 – Banda Alkymenia

01h – Devotos

Sexta-feira (23)

20h – Nika Macedo

21h10 – Yngrid Bitencourt

22h20 – Thera Blue

23h40 – BandaVoou

01h – Junio Barreto

Sábado (24)

20h – Maria da Paz

21h10 – Rogéria

22h20 – Mozart Vieira

23h40 – Lenine

01h – Casa de Taboca

Domingo (25)

20h – Gabriel Sá

21h – Jonathan Richard

22h – Erisson Porto

23h – Chico César e Siba (Na Trincheira)

0h20 – Orquestra Contemporânea de Olinda.

da Assessoria