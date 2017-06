Artistas de Caruaru farão tarde de São João na Avenida Paulista

O São João de Caruaru vai invadir a Avenida Paulista em São Paulo. Cinquenta artistas caruaruenses irão promover uma tarde junina na avenida mais movimentada da capital paulista. O grupo que irá se apresentar é composto por bacamarteiros, trios de forró pé de serra, quadrilha junina e atores, que farão uma procissão em homenagem a São João.

A apresentação do grupo será no dia 25 de junho, um domingo, quando a Avenida Paulista é fechada para atividades culturais e esportivas, e ocorrerá na frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Além das apresentações artísticas, Caruaru levará cinco barracas com comidas típicas juninas, como pamonha, canjica e milho cozido, e cinco barracas com artesanato, feitos de barro, palha, couro, tecido e bordados.

Os artistas irão embarcar, no Aeroporto do Recife, no dia 25, às 5h. Irão viajar integrantes do Batalhão de Bacamarteiros 56, os trios pé de serra Fole de Ouro e Capital do Forró, 16 membros da Quadrilha Junina Molecodrilha e um grupo de atores caruaruenses, que encenarão a procissão, com direito a apresentações de cartomante, rezadeira, fofoqueiras e um padre.

Segundo o assessor especial da Prefeitura de Caruaru, José Pereira de Sousa, o convite da Fiesp é um espaço importante para a cultura do município. “Nós iremos mostrar Caruaru na avenida mais famosa do país. A Paulista fica fechada para receber o que há de melhor na cultura. Iremos levar um grupo de 50 artistas para mostrar o que Caruaru tem de mais bonito, que é a nossa cultura. Será uma tarde de São João na avenida mais movimentada de São Paulo”, completa.

Quem vai viajar não esconde a animação. É o caso do bacamarteiro Janduí Santos, que comanda a tropa do Batalhão 56, criado em 1940. “É uma honra levar a cultura de Pernambuco, especialmente de Caruaru, para tão longe. Está todo mundo muito animado. A gente se sente honrado pelo convite, não tem como não se emocionar”, conta.

A apresentação dos caruaruenses será a partir das 12h, quando a Avenida Paulista é fechada para o tráfego de veículos em todos os sentidos.

da Assessoria