MinistÃ©rio da Cultura lanÃ§a PrÃªmio Culturas Populares em Caruaru

O Ministério da Cultura (MinC) lança, nesta quinta-feira (22/5), em Caruaru (PE), o Prêmio Culturas Populares Leandro Gomes de Barros, o edital com maior número de premiações já lançado pelo MinC. O evento ocorre das 17h30 às 20h, no Polo das Quadrilhas, no Polo Cultural Estação Ferroviária Maurício de Nassau. O lançamento do edital conta com o apoio da Prefeitura de Caruaru.

Estarão presentes a secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do MinC, Débora Albuquerque, representando o Ministério da Cultura; a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra; e o da Fundação de Cultura do município, Lúcio Omena. Haverá apresentações com os artistas locais Boi Tira Teima, João do Pife, Mestre Sebá e Mazurca. O mestre de cerimônias será o repentista Rogério Meneses.

O Prêmio Culturas Populares vai premiar 500 iniciativas com R$ 10 mil cada, para práticas de cultura popular em processo de esquecimento e que difundam as expressões populares para além dos limites de suas comunidades de origem. As inscrições já estão abertas e seguem até 28 de julho. Mais informações em culturaspopulares.cultura.gov.br.

SERVIÇO:

Lançamento do Prêmio Culturas Populares

Hora: 17h30 às 20h

Local: Polo das Quadrilhas, no Polo Cultural Estação Ferroviária Maurício de Nassau, Caruaru (PE)

da Assessoria