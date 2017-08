Laura Gomes pede audiência para tratar da delegacia da mulher

A deputada Laura Gomes, nesta sexta-feira, encaminhou ao novo Secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua Cavalcanti, pedido de audiência para tratar do plantão 24 horas das delegacias da mulher, em todo o estado, e do funcionamento do novo Batalhão Especializado da PM, com exclusividade para o município de Caruaru.

Para a socialista, o plantão em tempo total das delegacias especiais da mulher fortalece a política de segurança do Governo do Estado, assim como o funcionamento exclusivo em Caruaru, do Batalhão de Polícia Especializada, a ser implantado no segundo semestre, trará um reforço significativo à segurança da maior cidade do interior pernambucano.

Os dois assuntos já foram tema de ações de Laura Gomes na Assembleia. Agora, ela pretende retomar o acompanhamento junto à SDS. “Trata-se de dar prioridade total à segurança da população. Confiamos que os investimentos determinados pelo governador Paulo Câmara trarão as melhorias na prevenção e repressão da violência, que todos nós desejamos”, declarou a deputada.

da Assessoria