Mart’nália e Isadora Melo estão confirmadas no FIG 2017

A voz rara e a maturidade musical de Isadora Melo vão abrir o 27º Festival de Inverno de Garanhuns. A jovem cantora pernambucana, já com uma trajetória firme, forjada nas rodas de choro e samba – e ainda nas parcerias com expoentes da nova música pernambucana – apresenta o álbum Vestuário no dia 20 de julho, no Teatro do Centro Cultural Alfredo Leite (Estação Ferroviária).

“Estou muito feliz e honrada de abrir o festival. Acompanho e vivo o FIG desde os meus 9 anos de idade. Garanhuns foi palco de shows e peças marcantes na vida e sei da importância de fazer parte desse evento. O show vai caminhar pelo disco Vestuário, além de algumas releituras, seguindo a mesma linha poética do disco”, antecipa a cantora. No palco, Isadora será acompanhada pelo seu “irmão postiço”, o músico Juliano Holanda; seu parceiro desde o início da carreira, o bandolinista Rafael Marques; o baixista Rogê Victor; e o acordeonista garanhuense Julio Cesar.

Alguns dos instrumentistas mais reverenciados da música brasileira também farão participações: o violoncelista e arranjador carioca Jaques Morelenbaum e o cantor e percussionista mineiro Maurício Tizumba. A cantora cearense Mona Gadelha também participa do espetáculo, em um momento especialmente elaborado para destacar a obra do grande homenageado do FIG 2017, o cantor e compositor Belchior.

O artista cearense, falecido no último mês de abril, ganhará ainda um tributo no maior polo do Festival – o Palco Mestre Dominguinhos -, na sexta-feira, 21 de julho, com a presença de grandes nomes da música nacional.

Neste mesmo palco, mas no dia 28/07, a sambista Mart’nália, que está em turnê do seu mais recente trabalho, o disco + Misturado, é presença confirmada.