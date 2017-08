Prefeitura convoca beneficiários aprovados para entrega do Residencial Alto do Moura

No próximo dia 07 de julho, 1488 famílias de Caruaru serão beneficiadas com o recebimento dos apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida. Neste dia serão entregues os imóveis do Residencial Alto do Moura, que fica às margens da BR-232, do município, no sentido São Caetano. A solenidade de entrega das chaves será feita no local do empreendimento, às 10h, em cerimônia com o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

As assinaturas dos contratos com a Caixa Econômica, Celpe e Compesa serão feitas nos dias 4, 5, e 6 de julho, na Escola Professor Machadinho, das 08h às 13h, e às 14h será realizada assembleia para a instituição do condomínio, no mesmo local. Uma equipe formada por funcionários da Celpe, Compesa, Caixa e prefeitura dará suporte aos mutuários. Os contemplados terão que comparecer ao local munidos dos documento originais de Carteira de Identidade, CPF e Nis (cartão do Bolsa Família).

As listas com as relações dos nomes dos contemplados estarão afixadas nas unidades dos CRAS Centenário, Bonança, João Mota, Salgado e Rendeiras, e também no prédio da gestão do Bolsa Família, a partir das 12h desta sexta (30), para consulta da respectiva data que cada beneficiário terá que comparecer ao local. As listas estarão disponíveis também no site da prefeitura: www.caruaru.pe.gov.br.

Faz parte do Residencial Alto do Moura dois importantes equipamentos públicos que já estão concluídos, e entrarão em funcionamento posteriormente, sendo estes uma escola e uma creche. Praças, áreas de convivência e área comercial também fazem parte deste empreendimento.

Além do Residencial Alto do Moura, outras famílias serão beneficiadas e receberão seus imóveis em breve, com as entregas dos habitacionais Luiz Bezerra Tores I e II, em Caruaru. As assinaturas dos contratos desses dois últimos empreendimentos acontecerão entre os dias 24 e 28 de julho. Com os três empreendimentos, serão 3.892 famílias contempladas no município.